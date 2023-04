A pesar de ser una artista reconocida a nivel internacional, Rihanna ha intentado mantener su vida privada y sentimental en suma reserva, tanto así que se desconoce el nombre de su primer hijo, sin embargo, luego de su presentación en el Super Bowl 2023, esta le reveló a sus seguidores que se encontraba esperando su segundo bebé. Cabe mencionar que la cantante de Barbados sostiene una relación con el rapero ASAP Rocky.

En mayo del 2022 se dio a conocer que la cantante había dado a luz a su primer hijo; para ese momento la artista, solo reveló que estaba bien de salud y que había tenido un hijo varón; y que tanto ella como su pareja estaban muy felices. Por ende, no se dio a conocer la cara del bebé, ni su nombre, fue siete meses después que mediante su cuenta personal de TikTok Rihanna compartió un video donde se puede ver el rostro de su primogénito de manera clara.

Recientemente, la intérprete de Diamonds compartió un nuevo video, en su cuenta personal de Instagram, en donde se puede ver al menor, que para la fecha ya tiene 10 meses. En las imágenes, la cantante sostiene a su hijo, quien muestra su hermosa sonrisa mientras ve televisión. El clip fue compartido con la siguiente descripción “Look who don’t want mommy to workout”, “Mira quién no quiere que mamá haga ejercicio”, lo que da a entender que la artista se encontraba haciendo su rutina de ejercicios, pero tuvo que interrumpirla para atender a su pequeño.

Luego de su presentación en el Super Bowl, Rihanna fue protagonista de la portada de una de las revistas de moda y estilo más reconocidas a nivel mundial. Rihanna aparece en la fotografía en compañía de su familia. En primer plano aparece la cantante y atrás se ve a su pareja, cargando a su bebé y dándole un tierno beso. El rapero y la artista se encuentran tomados de la mano de manera sutil; la locación escogida para la foto fue la playa.

La British Vogue de marzo en donde apareció la artista y su familia lleva el titular de Rihanna Renacida, en medio de la entrevista, que le hizo el medio de moda a la cantante, ella reveló que el nacimiento de su hijo la unió más con su pareja.

“Somos mejores amigos con un bebé(…) “Tenemos que estar en la misma página, pero siempre hemos tenido eso en nuestra relación. Todo cambia cuando tienes un bebé, pero diría no ha hecho nada más que acercarnos”.

En medio de su diálogo con Vogue, Rihanna también aprovechó para hablar del vínculo que tiene el menor con su padre. “Estoy sentada al margen cuando están juntos”, y agregó: “Soy, literalmente, la chica que intenta entrar al club de chicos, esperando mi turno. Él está obsesionado con su padre. Y yo estoy como, ‘¿No te di a luz? ¿Qué está pasando?’”.

Por su parte, el rapero ASAP Rocky, en medio de una entrevista para el diario Elite Daily mencionó que ser padre es algo inexplicable incluso aseguró que llegar a su casa, después de una larga jornada de trabajo, y ver a su hijo es como llegar al cielo todos los días, algo que no cambia por nada en este mundo.

“Estar al aire libre, trabajar y ser creativo, genera más energía para pensar y absorber las cosas como una esponja ahora que soy padre, porque tengo una perspectiva completamente diferente”(…) “Pero, sinceramente, te ayuda a llegar a casa con tu familia y con tu bebé. Y ni siquiera puedo explicarlo, hombre. Llegas al cielo todos los días”.

