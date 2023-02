“No tenemos uno bueno”: Rigoberto Urán lanzó fuerte dardo al ciclismo colombiano

Antes del inicio de los Nacionales de Ruta, Rigoberto Urán manifestó su preocupación por las nuevas generaciones de ciclistas colombianos y dijo sin pelos en la lengua, como acostumbra hablar, que no hay “uno bueno, nada”.

El corredor paisa, uno de los más reconocidos del país en los últimos tiempos, se refirió al tema en entrevista con Telemedellín, cuando lo interrogaron por el presente de su deporte.

“¿Cuál es la realidad? Que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia. No hay nada… No hay un ciclista bueno. No sé qué es lo que pasa”, expresó el pedalista del EF Education.

Aseguró que aunque al interior del país “se sigue trabajando”, indicó que “falta esa calidad” teniendo en cuenta que en Europa “el ciclismo está muy fuerte”.

De igual forma reconoció que se ha llevado algunos jóvenes a territorio europeo, pero “no aguantan”: “He tenido la oportunidad de llevar a varios. El ritmo que hay allá, no son capaces de adaptarse y los mandan de regreso… no aguantan 1-2 años”.

Al final aseveró que el tema es bastante complicado pues no se ve claramente “quién nos pueda reemplazar” en un futuro.

“Lo último que estaba se llama Sergio Higuita, Daniel Martínez, Santiago Buitrago”, agregó.

ATENCIÓN ⚠️⚠️⚠️

NO TENEMOS NI UN CICLISTA BUENO EN COLOMBIA ! 🚨

A solo horas del inicio de los #NacionalesRuta2023 #Rigo expresó su preocupación por el momento por el que atraviesa el #CiclismoColombiano ☢️ #Ciclismo pic.twitter.com/gxSsqkkXtN — Paisadeportes (@paisadeportes) February 2, 2023

Más noticias de Deportes