De manos del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, Rigoberto Urán recibió el Escudo de Antioquia categoría Oro, en la tarde de este martes por su muy valioso aporte al deporte del departamento de Antioquia y del país; por su compromiso, sentido de pertenencia, amor y pasión por su tierra, que ha servido de inspiración a las nuevas generaciones de deportistas.

Durante la ceremonia, el ciclista antioqueño hizo un recuento de lo que fue su vida como construyó sus sueños y contando sus anécdotas que lo han llevado a ser quien es.

Actualmente, el ciclista profesional colombiano es miembro del equipo estadounidense de categoría ProTeam, Cannondale-Drapac. Anteriormente compitió por equipos como el Caisse d’Epargne, el Sky y el Omega Pharma-Quick Step. Es principalmente escalador y también se ha destacado en las pruebas de contrarreloj.

El gobernador de Antioquia destacó su desempeño deportivo y capacidad de resiliencia. “Rigo es un ejemplo con los títulos que ha logrado, es admirable como reconoce la Gobernación de Antioquia en sus diferentes facetas, la Gobernación está como marca en la vida de este campeón y de su familia”.

También puede leer: VIDEO. “Dos campeones se conocieron”: Rigo fue a visitar a Jero, un niño valiente que lucha para vivir

Por su parte, Rigoberto Urán resaltó que: “Este es un homenaje muy bonito, siempre lo he dicho, el apoyo que tuve de la Gobernación en mis primeros años en el ciclismo ha sido muy importante, todo lo que me ayudaron en mi carrera deportiva, me alegra ver y vivir esto, me alegra poder compartir esta condecoración con todos los antiqueños porque amo a Antioquia y a Colombia”.

El deportista deja un mensaje muy significativo para las nuevas generaciones y es el de vivir su vida y sus sueños, no dejar pasar la vida sin trabajar en ellos.

El legado de su padre fue valorado por él como un tesoro, la constancia y disciplina que requiere el deporte reemplazaron el gusto que desde pequeño Rigoberto tenía por el trabajo, y a sus catorce años, reveló que tenía madera para el deporte, empezó a montar bicicleta y entrenar en las colinas de su pueblo. Desde ese momento las cosas se empezaron a dar y comenzó el ascenso en su carrera deportiva.

Vea más noticias de Antioquia.