Rigoberto Urán sigue conquistando el corazón de los colombianos, y es porque aunque como deportista ya había dejando ver que era un excelente ser humano, con su novela ‘Rigo’ logra multiplicar sus admiradores, quienes se enamoran de su historia y sobre todo de su verraquera.

Entre los fans de Rigo, parecen liderar los niños, quienes inspirados sueñan poder ser algún día como él, y no solo se refieren al gran ciclista o emprendedor, sino a tener la gran calidad humana y la valentía que siempre demuestra.

Rigo ha dejado claro que los problemas en la vida se enfrentan y que si esta lucha va a acompañada de risas, duele menos.

Por todo eso, ahora niños en diferentes condiciones quieren seguir su ejemplo y enfrentar la vida con toda la actitud. Muestra clara de ello, está Jerónimo, un pequeño que está internado en el Hospital Pablo Tobón Uribe.

“Siempre hay cosas que se le atraviesan a uno y que a uno no le gustan como a mí que yo no quería este proceso, pero igual me lo estoy pasando, aunque me duela, sigo adelante”. dice lleno de valentía el pequeño Jero