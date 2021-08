[Video] «Ni oro, ni plata, vine ‘pelao'» Rigoberto Urán en su llegada al país

Rigoberto Urán, terminó en el octavo lugar durante la última ruta de ciclismo y contrarreloj en los Juegos Olímpicos de Tokio, aún así fue uno de los máximos representantes de nuestro país en la prueba.

En su llegada a Colombia, El hijo de Urrao, Antioquia, luego de un extenso viaje pudo bromear con un funcionario de la Dian que le preguntó que había traído.

En su cuenta de Twitter, Rigo subió un video en el que le respondió, «no traje nada pa’ declarar, no traje ni oro, ni plata hijue#$% vine pelao guev»?$%, mejor dicho traje fue unos diplomas que todavía no me los han mandado».

En video: Rigoberto Urán

Ni oro ni plata mijitos 😂😂😂😂🙏 pic.twitter.com/OfOK7uGwiJ — ЯU (@UranRigoberto) July 31, 2021

