Rigo y AKT, una alianza que impulsa el progreso en dos ruedas

Resumen: Rigo Urán y AKT Motos se unen en una alianza estratégica de un año con la campaña “Acelera tu progreso”, que busca conectar con los colombianos a través del deporte y la movilidad. Rigo, quien dice identificarse con AKT por ser una marca colombiana y asequible, no deja su bicicleta, sino que amplía su recorrido para rodar también en moto.

En un país donde avanzar significa esfuerzo, pasión y berraquera, dos íconos de la movilidad sobre dos ruedas decidieron unirse para recorrer nuevos caminos. Rigoberto Urán, uno de los grandes ídolos del ciclismo colombiano, y AKT Motos, una de las marcas más reconocidas del sector de motocicletas en el país, anunciaron una alianza estratégica que, en principio, se extenderá durante un año.

La campaña, titulada “Acelera tu progreso”, es la apuesta de AKT Motos por conectar con los colombianos a través de historias auténticas, paisajes por descubrir y esas ganas incansables de salir adelante. En esta ocasión, Rigo, que ha pedaleado por los terrenos más exigentes del mundo, vive nuevas sensaciones de la mano de AKT, con un mismo propósito: seguir avanzando, esta vez, también en moto. Sin límites y con el deseo de rodar por rutas de todo tipo, desafiar montañas, trochas y carreteras con la misma determinación y emoción que conecta a todo un país.

“Hay muchas formas de avanzar. La mía siempre ha sido en dos ruedas y ahora poder recorrer Colombia, sus paisajes y descubrir en una AKT nuevas sensaciones me parece una berraquera”, expresa Rigoberto Urán.

Esta alianza celebra que tanto la bicicleta como la moto son símbolos de progreso. Como lo plantea el concepto central de la campaña, Rigo no abandona su bici, sino que amplía su recorrido junto a una marca icónica de motocicletas en Colombia. “Me identifico con AKT por ser una marca colombiana, asequible para la gente. Es que usted, con una AKT y ganas, progresa, hermano”, añadió el ‘Toro de Urrao’.

Por su parte, Ricardo Molina gerente general de AKT Motos comenta que “esta alianza con Rigo no solo representa la unión de dos referentes de las dos ruedas en Colombia, también resume lo que somos como compañía: avanzar, disfrutar el camino y llevar el progreso a cada rincón del país. Y si el progreso va en dos ruedas, es AKT quien lo lleva. Rigo es una figura que encarna a millones de colombianos que han encontrado en la movilidad una herramienta para superarse, trabajar y descubrir nuevos horizontes. Su historia es auténtica, inspiradora y profundamente alineada con nuestra visión de marca”.

Con esta iniciativa, AKT refuerza su papel como la marca de motocicletas 100% colombiana que exalta la cultura, el deporte y la esencia que une al país sobre dos ruedas. La alianza también se verá reflejada en eventos icónicos como el Giro de Rigo, en Barranquilla, y Expo2R, en Bogotá, entre otros. Además, esta iniciativa también tendrá como propósito central sensibilizar a los motociclistas y todos los actores viales sobre la importancia de la movilidad segura, a través de la campaña “Mi familia me espera”.

“Esta campaña promueve el respeto por las normas de tránsito, la conducción responsable y la solidaridad en la vía, al tiempo que resalta que la seguridad no es solo una decisión individual, sino un compromiso colectivo” Agrega Ricardo Molina, gerente general de AKT Motos.

Con este llamado y el inicio de esta nueva alianza, AKT Motos se consolida como referente de cocreación con grandes personalidades del deporte, la cultura y el entretenimiento en el país, impulsando y fomentando el progreso con determinación y berraquera, característica de millones de colombianos.