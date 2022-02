El pasado miércoles, 9 de febrero, se hizo viral un vídeo en el que se logra ver a un menor siguiéndole el ritmo a Rigoberto Urán en las vías del Oriente Antioqueño. Se trata de Ángel David Valencia Cardona, un niño de 13 años de edad, quien desde muy pequeño practica el ciclismo.

Tras su experiencia con Rigo y los demás corredores del Jumbo Visma, en esa ocasión Ángel David dijo: «Fue algo impresionante, nunca se me va a olvidar. Yo estaba entrenando, me los encontré y me les pegué a rueda. Pude hablar con Rigo, con los otros no porque hablan otro idioma; Rigo me decía que siguiera para adelante, que nunca dejara de montar bicicleta».

El menor, que reside en la vereda San Juan del municipio de La Unión, este martes, 15 de febrero tuvo otro especial encuentro con el pedalista antioqueño, pero esta vez en ‘La Finca de Rigo’, establecimiento que tiene Urán en Rionegro, Antioquia.

Rigo citó a Ángel David en el lugar, en donde le tenía preparadas varias sorpresas. El niño llegó acompañado de su padre.Tras su llegada se mostró bastante emocionado no solo por el motivo del encuentro, sino porque desde que vivió esa experiencia con Rigoberto Urán, lo felicitan y buscan de varios medios de comunicación.

A través de una publicación en sus redes sociales, Rigo mostró el momento en que se dirigía a ‘GO RIGO GO!’ una de sus tiendas deportivas ubicada en el establecimiento, en donde le regaló varias pintas al menor para que siga entrenando. “Vamos a surtirlo porque es un ángel”, manifestó el pedalista.

Este es el momento en que Ángel David pedaleó junto a Rigo en Sonsón: