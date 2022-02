El pasado sábado, 12 de febrero, el pedalista británico Chris Froome por medio de su canal de YouTube, habló del accidente que sufrió Egan Bernal tras estrellarse contra un bus en su bicicleta contrarreloj.

Froom manifestó que “Estas bicicletas no están hechas para rodar en carreteras abiertas, pero debemos usarlas para prepararnos para contrarrelojes importantes”.

Cabe recordar que el corredor del equipo Israel Premier-Tech, en el 2019 también tuvo un accidente en uno de los vehículos mencionados, mientras se dedicaba a entrenar para una de las carreras contrarreloj que se realizan año tras año.

A parte de eso, aseguró que las condiciones para realizar los entrenamientos no son las mismas que se tienen en algún evento oficial.

“Si hay una contrarreloj de una hora en el Tour de Francia, debemos estar preparados, pero, ¿cuántas carreteras se sabe dónde se puede rodar durante una hora en estas condiciones particulares, sin tráfico, señales de ‘stop’ o semáforos? Esto simplemente no existe en el mundo real”, indicó Froom.

Varios seguidores en redes sociales, han respaldado las declaraciones del británico y aprovecharon para publicar lo que les ha sucedido con las bicicletas contrarreloj.

Can we talk about time trial bikes? 😬#cycling #timetrial https://t.co/2JI7xU6avi pic.twitter.com/lyW1LEGNWl

— Chris Froome (@chrisfroome) February 12, 2022