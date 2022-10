En la mañana de este viernes, se conoció que el ciclista Rigoberto Urán prolongó su contrato con la escuadra estadounidense EF Education-EasyPost para la temporada 2023.

Por medio de un comunicado publicado en las redes sociales, su equipo realizó el anuncio.

He is part of the identity of this team, a leader all our riders can rally behind, an outstanding teammate, and a shining example of what it means to never giving up.

We are excited to announce that Rigoberto Urán is here to stay!

