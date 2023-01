El reconocido y querido ciclista Rigoberto Urán, famoso no solo por su talento deportivo sino también porque su vocabulario, ante quien sea, está siempre acompañado de groserías, hizo un particular propósito para el año 2023.

El deportista apostó con sus empleados que no dirá más palabras obscenas, tarea no menor para un hombre que utiliza las palabras de grueso calibre, como muletillas a la hora de hablar.

El mismo ‘Rigo’ explicó que por cada palabra tendrá que pagar la suma de $10.000 y el dinero deberá ser depositado en una alcancía que a final de año se repartirá entre sus empleados, a quienes hizo la particular propuesta.

“Pero se van a joder, porque no he dicho ninguna grosería muchachos, llevo una semana muchachos y voy por muchas más, o sea que lo que ustedes no saquen con su salario y las propinas muchachos, de esta boquita no van a recibir ni un solo peso”, dijo entre risas el ciclista.

A través de su cuenta de Instagram, actualizó señalando que “Mijitos… seguimos firmes!! De esta boquita no ha salido ni una grosería en una semana!!”

El gracioso propósito de año nuevo de ‘Rigo’ es tendencia en redes sociales.

