Rigo apagará televisores en diciembre …. y volvería en el 2024 según decisión del canal que no ha gustado a los televidentes.

Al llegar las vacaciones y temporada de navidad, los canales privados afirman que los televidentes se dispersan. Hablan de un bajón en rating mientras otros dicen que antes hay muchos que no viajan, les gusta estar en familia y más cuando hay una buena historia. Rigo del Canal RCN TV no ha sido la excepción porque la gente está super pegada. La salida del aire, obedece también a lo que habitualmente hace Caracol que ante la terminación de Yo Me Llamo su ficha clave, pone al aire «La Vuelta al Mundo en 80 Risas» y «el Festival Internacional del Humor«. Como comodines de rating que les ha servido para volver al año siguiente con fuerza. Lo que pone a pensar si a eso lo ven porque no verían a Rigo que podría superar a esos enfrentados. Aunque desde RCN TV, no se han pronunciado fue un influencer quien prendió las alarmas para los fans. Las aventuras del «Toro de Urrao» como también es llamado «Rigo» viven su mejor momento.

RIGO PODRÍA PARAR EN DICIEMBRE Y LOS FANS ESTÁN PEGADOS A ELLA



El Dato: “Rigo ha alcanzado picos de 7 y 9 puntos de rating a las 8:00 de la noche, RCN hace mucho que no alcanzaba esas cifras tan altas en ese horarios. Por si fuera poco se ha coronado en algunos momentos como la más vista”. Afirma el TikToker. Donde el capítulo de la muerte de su padre fue clave para el público que la ve.

