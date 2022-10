VIDEOS. Rifirrafe entre Nicolás Arrieta y La Liendra

Internautas han criticado la forma en la que el streamer colombiano Nicolás Arrieta arremetió contra el influencer conocido como ‘La Liendra’.

El rifirrafe entre los creadores de contenido habría empezado por internautas, en medio de una transmisión en vivo, le dijeron en los comentarios al influencer que peleara con Arrieta, pero la respuesta de ‘La Liendra’ le generó ‘risas sarcásticas’ al streamer .

“Él no me aguanta un round, yo estoy seguro, porque es de ese tipo de personas que no están acostumbradas a tener problemas, ¿si me entienden?”, dijo La Liendra luego de que le pidieran pelea con el streamer.

En medio de un video, Arrieta aseguró que aparecer en el Times Square no es el gran logro para los ‘famosos’, pero ‘La Liendra’ se habría sentido; no le gustó lo que dijo el streamer, al parecer, fue de una manera despectiva.

Ante la pelea en redes sociales, la novia de La Liendra se metió a defenderlo.

Dani Duke, “Si hay que pelear en un ring yo me subo”, defendió a su novio

“No puedo creer que existan personas que se expresen horrible de otras o que se burlen de la vida de los demás. Puede que Mauricio no haya tenido las oportunidades de educación que muchos sí, pero es el ser humano más increíble que conozco y eso, querido Nicolás, no lo da el dinero ni el estudio. Me pregunto qué sentirán tus padres al ver lo que tienes para ofrecer al mundo. No te conozco ni tampoco a tu historia, pero estoy segura de que puedes ofrecer más que odio”, respondió Dani Duke en un comentario de Instagram.