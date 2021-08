Los ricos se van y los pobres a sufrir más

Con la presidencia del comunista Pedro Castillo en el Perú, se observa una fuga de capitales gigantesca, que podría llegar perfectamente a 20 mil millones de dólares, lo que ocasiona devaluación en la moneda peruana, inflación, mayor pobreza y hambre, además de la caída de las reservas internacionales, en atención a lo cual eso se verá reflejado en el desempleo, pues la ecuación capital y trabajo se desmorona, perjudicando desde luego a los sectores menos favorecidos.

Por lo tanto el ritual de los ricos huyendo y de los pobres sufriendo aun más, por gobiernos comunistas que en Latinoamérica se ha visto principalmente en Cuba y Venezuela, ahora se tendrá que contemplar en Perú; sin embargo los pueblos no aprenden y en Colombia lo que llaman izquierda se siente triunfadora en las elecciones del próximo año, de acuerdo a los resultados de unas encuestas.

Resaltando una vez más, que el marxismo o comunismo totalitario es el principal enemigo de los pobres, pues, con su dictadura los acaba de envilecer para que pierdan absolutamente la dignidad y así poderlos utilizar de una manera despiadada, teniendo como armas la corrupción y la violencia para consolidar la tiranía de la que es difícil salir, por el estado policial que mediante la represión y la tortura no admite disidencias, acabándose la libertad de empresa, prensa, religión, sindical y cualquier otra libertad individual que quedará supeditada a lo que decida la dictadura.

Igual a Perú en Colombia con un gobierno comunista como el de Gustavo Petro, los ricos “toman las de Villadiego” con su dinero, para protegerlo en otros países, mientras que a los pobres les toca sobrellevar el yugo totalitario que no permite ningún intento de rebeldía, so pena de ser martirizados al máximo; en atención a lo cual no es cierto que una dictadura comunista es en contra de los acaudalados, como muchos lo han creído, sino que la experiencia ha demostrado que la principal víctima de ese despotismo son los pobres.

Contrario a lo que decían los jefes del partido comunista chino durante la revolución cultural que produjo millones de asesinatos, acerca de que la dictadura del proletariado se debía ejercer sobre la burguesía, sin embargo la historia enseña que esa dictadura comunista totalitaria se ha materializado sobre la capas más pobres de la sociedad y en contra de los pequeños y medianos propietarios, puesto que lo que se conoce como burguesía huye del país, por lo tanto la ciudadanía colombiana esta notificada acerca de la decisión que tome en las elecciones de 2022, para no caer en la pauperización total a donde puede ir la inmensa mayoría del pueblo, con un gobierno de la denominada izquierda regentado por el Foro de Sao Paulo.

El dilema en Colombia es entre la democracia liberal y la sutil y artificiosa tramoya que con un maderamen edulcorado por el discurso de cambio y anti-continuista, busca llevar a la nación a una dictadura similar a Venezuela; subrayando que el comunismo es un gran generador de pobreza; en razón de lo cual candidatos de los partidos democráticos deben tomar la iniciativa de cara a las elecciones de 2022, para darle el debate a los aspirantes marxistas de diferente pelaje en los grandes temas ideológicos.

Aunque desafortunadamente los principales medios de comunicación colombianos en cuestiones intelectuales y doctrinarias, no son muy abiertos por considerarlas como anatema o tabú, no se sabe si es por desconocimiento, inconvenientes o cretinismo, como pasa con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla cuyos fundamentos ideológicos están inmersos en la dogmatica marxista que con su discurso miserabilista engaña a los pobres.

Por ese motivo, en un gobierno “alternativo” en Colombia, hay que preguntar, ¿cómo les irá a los pobres o a los pequeños y medianos propietarios y al pueblo en general en un eventual régimen de esa estofa? Pues una cosa es sembrar miedo como dicen los de la llamada izquierda, y otra muy distinta es advertir, ya que el espejo de Venezuela y Cuba está delante de nosotros y bajo ninguna circunstancia lo podemos ignorar.

Al Pacto Histórica de Gustavo Petro en donde están metidos el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica y exguerrilleros de de las Farc con el nombre de Comunes, también hay que preguntarles para no dejar dudas ¿cuándo se van a separar de la internacional comunista del Foro de Sao Paulo o en su defecto cuándo nos van hablar de las “bondades” del marxismo-leninismo a favor de los pobres?, pregunta que además hay que hacérsela al Partido Verde, Porque no se puede pasar de agache en un tema que tendrá profunda incidencia en la vida de los colombianos, como es el de los pobres y el de los pequeños y medianos propietarios; quedando mucha tela de donde cortar en asuntos atinentes a las justas electorales del 2022.