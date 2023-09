in

Ricky Martin y Christian Nodal cantan “Fuego de Noche, Nieve de Día” un clásico para seguir enamorando.

Ricky Martin estrena una nueva versión de su clásico “Fuego de Noche, Nieve de Día” junto Christian Nodal. Disponible en todas las plataformas digitales, se espera que esta nueva producción al lado del «Rey de la Música Regional Mexicana», se convierta en tendencia este 19 de septiembre. Este tema tiene 27 años de historia en la carrera de Martin y regresa debido a lo que está pasando con su trabajo sinfónico dice el artista: “Desde que empecé los conciertos sinfónicos me di cuenta de que esta canción, no solamente tiene una historia maravillosa, pero conecta con muchísima gente. Fue entonces cuando se me ocurrió grabarla nuevamente, Ahí es cuando entra Christian Nodal, quien está haciendo un trabajo maravilloso en la música. Se nota que estudió mucho la canción y dejó su alma detrás del micrófono».

RICKY MARTIN / «FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA» ORIGINAL



Para Nodal re-grabar «Fuego de Noche, Nieve de Día» era su sueño porque «llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo con Ricky Martin, así que cuando recibó la propuesta fue, de antemano, un sueño cumplido«. Además, esta canción, en sus propias palabras: «forma parte importante de mi crecimiento, esos primeros despechos musicalizados por Ricky, algo muy chingón. Esta canción ya era perfecta, pero cuando la escuchen con los Mariachis, les robará el alma como a mí. Mi desafío aún era mayor, estar a la altura de un Martin y hacerle honor a mis raíces mexicanas». Esperando que este dueto sea histórico dice el mexicano.

ASÍ SUENA RICKY MARTIN Y CHRISTIAN NODAL «FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA»

