Ricky Martin contó el procedimiento que se hizo en su rostro

El cantante puertorriqueño Ricky Martin respondió este viernes a las críticas que desató sus supuestos retoques estéticos.

A través de sus historias en Instagram, Ricky Martin explicó que no se ha puesto Botox. Además, aseguró que la inflamación de su rostro la pudo haber causado un suero multivitamínico que se colocó un día antes de la entrevista.

“Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes está bastante preocupado porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no, no me he hecho nada en la cara. Te lo juro”, expresó Martin mientras hacía muecas para mostrar que no se aplicado nada invasivo en su rostro.

Pero sin tapujos contó el proceso que había realizado, , “lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y creo que ahí vino una reacción rara a mi piel porque simplemente me inflamé. Pero fuera de eso fue un día normal».

Al parecer, el día que le realizaron dicha entrevista se realizó el procedimiento. «Eso sí, no quise cancelar la entrevista con todo y la inflamación; lo hubiese hecho para que no tuviese hoy que estar haciendo este video. Pero está todo bien, mi vida está normal, estoy muy saludable», puntualizó el artista.

Ricky Martin se muestra en Instagram tras la polémica

“No me hice nada en la cara” explica @ricky_martin “fue una reacción a un suero” pic.twitter.com/DvgyUBf5Hi — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 1, 2021