Ricky Martin abrió su corazón: «mi sobrino se pasó de la raya»

El cantante Ricky Martin, reveló varios detalles guardados en su corazón frente a su sobrino y divorcio a un programa de televisión.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

«Yo he vivido transparente durante muchos años» así comenzó Ricky Martin la entrevista que dio a Telemundo Puerto Rico. Lourdes Collazos, se llevó la exclusiva que varios medios querían escuchar y es saber que piensa el cantante de esas acusaciones en su contra que un sobrino, intentó lesionar su buen nombre ante el mundo y los millones de seguidores que adoran a Ricky. ¿Qué tú quieres saber de mí? Pregúntame porque yo te contesto, pero las mentiras, y cuando ya tengo que traer a los abogados para que me defiendan porque esto ya se cruzó una raya, insisto, yo vuelvo al dolor que pasa mi madre, al dolor por el cual pasa mi padre, que pasan mis hermanos, por el cual pasan mis hijos, ahí es donde me frustro un poco», dijo Ricky para dejar claro que Dennis Yadiel Sánchez M, se habría pasado de la raya haciendo pasar a la familia un hecho bochornoso por sus problemas mentales que buscaban una extorsión. Algo que Ricky dejó claro que nunca pasó y solo pasaba en la imaginación de su sobrino. La periodista, logró que abriera más su corazón y mencionó aspectos de su separación. «Es maravilloso, el matrimonio es lindo, es un símbolo donde se sella el amor» y no olvida el día que selló su amor ya que al otro día yo tuvo que viajar, y habló con Jwan sobre lo que representaba el acta de matrimonio: «ese papelito significó mucho porque le hizo sentir diferente». «Por eso en mi activismo dentro de la comunidad LGBT, todos los países que aprueban el matrimonio para la comunidad LGBT es muy importante porque ese papelito hace la diferencia». Ricky no ha parado de pisar escenarios desde los 12 años y ahora con 51 años, siente que es una segunda vida como cuando «te tomas un shot de vida, el cual es especial para los que amas con el corazón y debes enviarle amor a los que no también»

RICKY MARTIN EL AMOR DE SUS HIJOS SU MOTOR



Sigue más noticias de entretenimiento