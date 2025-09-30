Minuto30
    ¡Golazo de Richard Ríos, pero en contra! Las redes sociales no perdonan al colombiano en la Champions
    Richard Ríos sufre burla masiva en redes sociales por su autogol en Champions League que causó la derrota del Benfica ante el Chelsea. Foto: Benfica
    Resumen: El futbolista colombiano Richard Ríos vive un momento difícil tras ser el protagonista de una desafortunada jugada en la UEFA Champions League que le costó la derrota 1-0 a su equipo, el Benfica, contra el Chelsea. Ríos, con la intención de despejar un balón peligroso, terminó marcando un autogol al minuto 18, el único tanto del encuentro. Este error desató una ola de críticas, sarcasmo y burlas en redes sociales como X, donde usuarios de todo el mundo ironizaron sobre su "golazo" en propia puerta, lo que agrava la situación del centrocampista que ya venía enfrentando críticas por su desempeño en la liga portuguesa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El colombiano Richard Ríos vive horas amargas tras convertirse en el protagonista de una desafortunada jugada que le costó la derrota al Benfica, en la jornada de la UEFA Champions League.

    Ríos anotó un gol, sí, pero con la mala fortuna de que fue en propia puerta ante el Chelsea, desatando una ola de críticas y, sobre todo, de burlas imparables en las redes sociales.

    El autogol se produjo apenas al minuto 18 del encuentro. Dentro del área y con la intención de despejar un balón peligroso, Ríos impactó la esférica con tanta potencia que terminó enviándola directamente al fondo de su arco.

    Este único tanto fue suficiente para sellar el 1-0 final a favor del equipo inglés.

    La jugada inmediatamente incendió plataformas como X, donde el antioqueño fue objeto de sarcasmo y comentarios irónicos.

    Los usuarios, tanto en Colombia como a nivel mundial, no tardaron en «celebrar» su «primer gol» con el Benfica, aunque fuese en contra.

    Mensajes como «¡Qué GRAN GOL de Richard Ríos!», «Tiene mucha calidad en su tiro» y «Golazo colombiano!!!» inundaron las publicaciones, a menudo acompañados de la frase mordaz «Lo importante es marcar gol jajaja».

    Incluso, algunos aprovecharon para criticar comparaciones previas del jugador con otros talentos: «¿Este era el que decían que era mejor que Moisés?».

    Este error llega en un momento delicado para Ríos, quien ya venía enfrentando críticas por su desempeño en la liga portuguesa.

    Sin duda, este desafortunado debut goleador en la Champions League, aunque sea en la portería equivocada, se suma a una racha complicada que el joven centrocampista deberá superar.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

