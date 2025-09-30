El colombiano Richard Ríos vive horas amargas tras convertirse en el protagonista de una desafortunada jugada que le costó la derrota al Benfica, en la jornada de la UEFA Champions League.

Ríos anotó un gol, sí, pero con la mala fortuna de que fue en propia puerta ante el Chelsea, desatando una ola de críticas y, sobre todo, de burlas imparables en las redes sociales.

El autogol se produjo apenas al minuto 18 del encuentro. Dentro del área y con la intención de despejar un balón peligroso, Ríos impactó la esférica con tanta potencia que terminó enviándola directamente al fondo de su arco.

Este único tanto fue suficiente para sellar el 1-0 final a favor del equipo inglés.

La jugada inmediatamente incendió plataformas como X, donde el antioqueño fue objeto de sarcasmo y comentarios irónicos.

¡Golazo de Richard Ríos, pero en contra! Las redes sociales no perdonan al colombiano en la Champions

Los usuarios, tanto en Colombia como a nivel mundial, no tardaron en «celebrar» su «primer gol» con el Benfica, aunque fuese en contra.

Mensajes como «¡Qué GRAN GOL de Richard Ríos!», «Tiene mucha calidad en su tiro» y «Golazo colombiano!!!» inundaron las publicaciones, a menudo acompañados de la frase mordaz «Lo importante es marcar gol jajaja».

Incluso, algunos aprovecharon para criticar comparaciones previas del jugador con otros talentos: «¿Este era el que decían que era mejor que Moisés?».

Este error llega en un momento delicado para Ríos, quien ya venía enfrentando críticas por su desempeño en la liga portuguesa.

Sin duda, este desafortunado debut goleador en la Champions League, aunque sea en la portería equivocada, se suma a una racha complicada que el joven centrocampista deberá superar.

