Ricardo Rodríguez desapareció en Medellín

Ricardo Rodríguez Rodríguez es un hombre colombiano de 73 años. Se identifica con el género masculino y fue visto por última vez en Medellín el 5 de enero de 2026.

Al momento de su desaparición, vestía una chaqueta y un jean azul claro, acompañados de tenis blancos. Presenta señales particulares que lo distinguen, como la amputación de la pierna derecha y una verruga en el ojo derecho.

La descripción detallada de su apariencia y sus prendas de vestir busca facilitar su localización y brindar pistas importantes a las autoridades y al público para su pronta recuperación. Su desaparición ha generado preocupación dada su edad y condición física.

