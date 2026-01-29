Menú Últimas noticias
    Ricardo Rodríguez desapareció en Medellín

    Fue visto por última vez en Medellín el 5 de enero

    Publicado por: Juan Manuel

    Ricardo Rodríguez desapareció en Medellín

    Resumen: Ricardo Rodríguez Rodríguez es un hombre colombiano de 73 años. Se identifica con el género masculino y fue visto por última vez en Medellín el 5 de enero de 2026.

    Ricardo Rodríguez Rodríguez es un hombre colombiano de 73 años. Se identifica con el género masculino y fue visto por última vez en Medellín el 5 de enero de 2026.

    Al momento de su desaparición, vestía una chaqueta y un jean azul claro, acompañados de tenis blancos. Presenta señales particulares que lo distinguen, como la amputación de la pierna derecha y una verruga en el ojo derecho.

    La descripción detallada de su apariencia y sus prendas de vestir busca facilitar su localización y brindar pistas importantes a las autoridades y al público para su pronta recuperación. Su desaparición ha generado preocupación dada su edad y condición física.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


