Ricardo Roa se declara inocente: Juez legaliza imputación por tráfico de influencias en caso del lujoso penthouse

Minuto30.com .- En una audiencia virtual que captó la atención de todo el país, una fiscal especializada de la Unidad contra la Corrupción imputó formalmente este miércoles 11 de marzo el cargo de tráfico de influencias de servidor público a Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol.

Pese a la contundencia de los señalamientos, Roa se declaró inocente, rechazando los cargos que lo vinculan con presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento al norte de Bogotá y el favorecimiento de intereses particulares en filiales de la estatal petrolera.

La tesis de la Fiscalía: Reuniones en el restaurante Flora

La investigación sugiere que Roa habría utilizado su poder jerárquico para beneficiar a terceros. Según el ente acusador, entre agosto de 2024 y enero de 2025, el directivo sostuvo reuniones clave en el restaurante Flora, en Bogotá, con Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol (filial de Ecopetrol).

En dichos encuentros, Roa supuestamente presionó para impulsar proyectos energéticos relacionados con la empresa Gaxi, creada en 2024 por el policía retirado Juan Guillermo Mancera. La fiscal del caso fue enfática: “Usted, Ricardo Roa, de manera indebida utilizó su cargo para favorecer intereses particulares en contravía de sus deberes funcionales”.

El penthouse: El inicio del escándalo

Además del presunto favorecimiento a Gaxi, el caso gira en torno a la adquisición de un penthouse de lujo en un exclusivo sector del norte de la capital. La Fiscalía investiga si esta transacción inmobiliaria tuvo relación con los favores solicitados desde la presidencia de Ecopetrol hacia sus subordinados en la junta directiva de Hocol.

Dato clave: Ricardo Roa fungió como presidente de la junta directiva de Hocol hasta el 24 de septiembre de 2025, posición desde la cual, según la imputación, ejerció la presión indebida.