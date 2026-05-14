Resumen: El ícono de la música romántica, Ricardo Montaner, se ha unido al cantautor y productor Eden Muñoz para lanzar una nueva versión de su éxito "Para Que Seas Feliz", transformando la balada original en un contundente himno de desamor al ritmo del regional mexicano. La colaboración, impulsada inicialmente por una sugerencia de Camilo, llevó a Muñoz a reconstruir la pista musical desde cero, aportando la instrumentación norteña característica y un verso inédito de su autoría. El tema, que aborda con total franqueza la difícil decisión de dejar ir a la persona amada, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales como una intensa propuesta musical dedicada a los corazones rotos.

Ricardo Montaner se adentra en el regional mexicano junto a Eden Muñoz con versión de “Para Que Seas Feliz”

El ícono de la balada romántica, Ricardo Montaner, ha decidido subir la apuesta musical al presentar una contundente e inesperada versión de su tema “Para Que Seas Feliz”. En esta ocasión, une fuerzas con el reconocido cantautor y productor mexicano Eden Muñoz, logrando una intensa fusión entre el romanticismo clásico y la fuerza del regional mexicano.

Más que un simple dueto, esta colaboración representa una reinterpretación total de la obra, diseñada para conectar profundamente con el desamor y con la difícil premisa de que, a veces, amar también significa saber soltar.

El origen: Una sugerencia de Camilo y un “sí” a ciegas

La historia detrás de esta unión tiene un toque de espontaneidad familiar. Aunque Eden Muñoz ya tenía cercanía con el entorno creativo de Montaner —tras participar en el álbum Ida y Vuelta y mantener amistad con Mau y Ricky—, el detonante de esta versión ocurrió gracias a Camilo.

Al escuchar el tema, el artista colombiano no dudó en sugerirle a su suegro: “Esta canción es para Eden”. Sin pensarlo dos veces, Montaner tomó el teléfono y se comunicó con el mexicano, quien aceptó sumarse al proyecto de inmediato, incluso antes de haber escuchado la maqueta de la canción.

Una reconstrucción musical total

La entrada de Eden Muñoz al proyecto llevó la canción a una nueva dimensión. El artista mexicano no se limitó a poner su voz; tomó las riendas de la producción junto a su equipo de músicos, reconstruyendo la pista desde cero para impregnarla con el inconfundible sello del sonido norteño. Además, Muñoz aportó un nuevo verso de su autoría, dándole una renovada fuerza emocional al coro.

“Para mí, en lo personal y en lo profesional, es un sueño colaborar con el maestro Montaner, y más aún con una canción que conecta con la música que represento”, expresó Muñoz sobre su participación.

El desamor servido con tequila

En su versión original, “Para Que Seas Feliz” ya venía cosechando grandes éxitos, alcanzando el puesto número uno en las radios de Argentina. Compuesta por Montaner junto a figuras de la talla de Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nathan Galante, la letra destaca por su honestidad frontal, sin adornos, retratando el doloroso momento de la despedida.

Montaner, fiel a su estilo carismático, dejó claro el propósito de esta nueva versión norteña:

“Es una gran satisfacción cantar con este tremendo cantautor y productor mexicano. Desde hoy estaremos acompañando a tanto despechado que hay por ahí… total… ¡ahí está el tequila!”

El tema, producido bajo los sellos Hecho A Mano Music y Sony Music, ya se encuentra disponible junto a su videoclip oficial en todas las plataformas digitales, perfilándose como el nuevo himno para quienes buscan ahogar las penas del corazón.