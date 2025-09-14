Joven lo apuñalo con arma blanca en el Doce de Octubre
Ricardo José murió en un hospedaje de Medellín: Apuñalado el de la 222

Resumen: Asesinan a un joven de 23 años en un hospedaje de Medellín tras una discusión por el ruido. La víctima, Ricardo José Hernández Torres, fue apuñalado por otro inquilino.

Minuto30.com .- En la madrugada del 13 de septiembre, un violento incidente en un hospedaje del barrio Estación Villa de Medellín dejó como saldo la muerte de Ricardo José H. T., de 23 años. La víctima, oriunda de Tierralta, Córdoba, fue apuñalada fatalmente por otro inquilino tras una discusión por el ruido.

Según el relato de los testigos, Ricardo José, quien se hospedaba en la habitación 222, estaba incomodando a los demás residentes al tocar las puertas y hacer bulla. Uno de los inquilinos, que se quejó en la recepción, fue agredido físicamente por Hernández Torres. En respuesta, el hombre sacó un arma blanca y lo apuñaló.

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, y su paradero actual es desconocido. Las autoridades de Medellín se encuentran investigando el caso para dar con el paradero del responsable y esclarecer los hechos.

