Ricardo Estrada desapareció en San Antonio de Prado

Resumen: Ricardo Estrada Vanegas, de 40 años de edad al momento de su desaparición, fue reportado como desaparecido el 4 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió en el sector de Villa Loma, ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, Antioquia .

Ricardo Estrada Vanegas, de 40 años de edad al momento de su desaparición, fue reportado como desaparecido el 4 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió en el sector de Villa Loma, ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, Antioquia.

Al momento de desaparecer, Ricardo vestía una camiseta blanca, una pantaloneta roja con rayas blancas a los lados y chanclas grises.

En cuanto a sus características físicas, tiene contextura delgada, piel blanca, cabello negro, ondulado y corto. Su rostro es de forma ovalada, con nariz achatada, ojos grandes y negros, y boca mediana con labios delgados. También presenta una barba despoblada en forma de chivera y de longitud corta.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes