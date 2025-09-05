¡Pagó con su vida! A Ricardo Alexander lo mataron por evitar un robo, en el centro de Medellín

Resumen: Ricardo Alexander M. P. fue asesinado en el centro de Medellín por frustrar un robo. La policía capturó a Jhon Stiven L.C. como presunto responsable del crimen.
Minuto30.com .- En la madrugada del jueves 4 de septiembre, Ricardo Alexander M. P., de 43 años, fue asesinado en el barrio Estación Villa, zona céntrica de de Medellín, por intentar frustrar un robo. El trágico suceso ocurrió alrededor de la 1:00 a. m. en la esquina de la calle 54 con carrera 53.
Según testigos, la víctima intervino en un intento de hurto, y en medio del altercado, fue lesionado con un arma cortopunzante. La comunidad lo auxilió y lo trasladó de urgencia a un hospital del Norte de Medellín, pero debido a la gravedad de la herida, falleció en el quirófano.
La pronta reacción de la policía permitió la captura en flagrancia de Jhon Stiven L.C., señalado como el presunto agresor. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades para que responda por el crimen.
Aquí más Noticias de Medellín