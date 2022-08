El rey Felipe VI sentado y cantos por la autonomía de América Latina ante el paso de la espada de Bolívar

in

La espada de Bolívar se convirtió en una de las protagonistas de la posesión presidencial de Gustavo Petro, pues además de que la primera solicitud del mandatario fue que la Casa Militar la trajera, también recalcó su simbolismo con respecto a la descolonización del territorio como parte de España y las luchas sociales contra la represión en Latinoamérica.

El momento en que la espada de Bolívar llegó a la posesión presidencial fue icónico para la transmisión de mandato, los asistentes al acto y los espectadores que veían desde parques o sus casos la llegada del primer Gobierno de izquierda de Colombia.

Para los invitados correspondiente a las delegaciones internacionales el momento fue merecedor de que se pararan de sus asientos y hasta celebraran, como se le vio al presidente de Chile, Gabriel Boric, con una gran sonrisa y aplausos. No obstante, no hubo la misma reacción por parte de Felipe VI de España, quien no solo se quedó sentada, sino que también de manos cruzadas.

Este gesto puede relacionarse con lo que representa la espada de Bolívar: la lucha independentista contra España, de la cual salió victorioso el prócer y dio paso a la creación de Colombia y su fin a ser una colonia de este reinado.

Aunque las relaciones con la familia real de España se ha mantenido sólida con el paso de los años, el solo símbolo representa el paso de gobernarnos a tener plena autonomía.

Un símbolo acompañado de un canto

“Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina” cantaban los asistentes mientras lo entraban.

La frase corresponde a la canción Donde duerme el chamán, de la banda española La Raíz junto con Toni Mejías, que se ha convertido un himno de las luchas sociales en Latinoamérica, siendo cantada en medio de las manifestaciones sociales de países como Argentina, Chile y en Colombia.

El tema musical aborda la represión en Latinoamérica y la lucha por desprenderse de los imperios colonialistas y capitalistas como España y Estados Unidos.

También habla sobre la exaltación del campesinado, los obreros y la no negociación de los principios, temas acordes al discurso del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro.

