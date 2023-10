Rey de Jordania ordena envío urgente de ayuda a Gaza a través de la frontera con Egipto

in

El Cairo, 10 oct (EFE).- El rey de Jordania, Abdalá II, ordenó hoy el envío urgente de ayuda humanitaria y de suministros médicos a la Franja de Gaza a través del paso de Rafah, que conecta el Sinaí egipcio con el enclave palestino y es el único paso fronterizo que no está controlado por Israel.

Según la agencia de noticias estatal jordana Petra, este envío se llevará a cabo "en plena y previa coordinación con los hermanos egipcios", mientras que pidió máxima celeridad para "atender las necesidades" de los 2,2 millones de palestinos que viven en la Franja, que está siendo intensamente bombardeada por Israel.

El paso de Rafah, en la frontera con Egipto, es la única salida de Gaza que no está bajo control de Israel y en estos momentos no existe claridad sobre si está abierta o no, ya que las autoridades egipcias e israelíes han dado versiones contradictorias al respecto.

Hasta el momento, tan solo la Media Luna Roja egipcia ha anunciado que ayer logró mandar el primer cargamento de ayuda médica de emergencia a través de esta vía en coordinación con su contraparte palestina.

Sin embargo, según ONG del Sinaí egipcio y medios locales, las inmediaciones del paso han sido bombardeadas por Israel en tres ocasiones durante las últimas 24 horas, por lo que se han interrumpido las operaciones del cruce.

El propio Ejército israelí confirmó hoy que ha efectuado bombardeos en la zona de Rafah para destruir un túnel usado para introducir clandestinamente armamento y equipos a Gaza.

El portavoz internacional del Ejército israelí, Richard Hecht, dijo a periodistas internacionales que el paso de Rafah con Egipto estaba aún abierto, en alusión a que los gazatíes podrían huir a través de esa frontera, aunque poco después el Ejército israelí corrigió y aseguró que "el cruce de Rafah estaba abierto ayer, pero ahora está cerrado".

La Organización Mundial de la Salud pidió hoy la creación de un corredor humanitario para hacer llegar a la población de la Franja de Gaza suministros esenciales, que se han agotado en siete grandes hospitales del enclave, y que los heridos que lo requieran puedan ser evacuados.

Fuentes de seguridad egipcias denunciaron hoy a EFE que el Gobierno israelí está obligando a los palestinos en la Franja de Gaza a elegir entre dos destinos, bien morir bajo los bombardeos o desplazarse fuera de su territorio a Egipto.

Los desplazados dentro de Gaza a raíz de la guerra han aumentado en las últimas 24 horas y superan los 187.000, y se da por descontado que este número subirá en las próximas horas, dijo hoy Naciones Unidas.

