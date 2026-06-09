¡Revolución para el Mundial 2026! FIFA anuncia drásticas y estrictas reglas de juego

Resumen: Las modificaciones apuntan a erradicar la pérdida de tiempo deliberada, promover el juego limpio y castigar severamente las conductas antideportivas.

Minuto30.com .- El fútbol se prepara para un cambio histórico. En la noche de este martes, 9 de junio de 2026, la cuenta oficial de la FIFA en español (@fifacom_es) sacudió las redes sociales al anunciar las nuevas y estrictas Reglas de Juego que se implementarán durante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las modificaciones apuntan a erradicar la pérdida de tiempo deliberada, promover el juego limpio y castigar severamente las conductas antideportivas.

Algunas de las nuevas reglas de oro en el fútbol

De acuerdo con el comunicado emitido por el máximo ente del fútbol mundial, los árbitros tendrán nuevas herramientas para agilizar el partido y sancionar a los infractores. Estos son los cambios más importantes:

Roja directa por insultos «ocultos»: Se acabó la costumbre de taparse la boca para evadir sanciones. El árbitro mostrará la tarjeta roja y expulsará del partido a cualquier jugador que se cubra la boca con la intención de insultar, provocar o tratar mal a un contrincante.

Reloj en contra (Regla de los 5 segundos): Las reanudaciones de juego tendrán un límite de tiempo estricto. Los saques de banda y los saques de puerta (arquero) deberán ejecutarse en un máximo de 5 segundos. Si el balón no se pone en juego antes de que termine la cuenta regresiva, el equipo infractor será penalizado cediéndole un tiro de esquina al equipo contrario.

Sanción por atención médica en el campo: Para evitar la simulación y la quema de tiempo, si un jugador requiere asistencia médica dentro del terreno de juego o si el partido debe detenerse para su atención, el futbolista estará obligado a abandonar la cancha por un minuto completo antes de poder reingresar.

Estas medidas prometen cambiar por completo la dinámica, la estrategia y el comportamiento de las selecciones de cara a la cita mundialista, apostando por un espectáculo mucho más fluido y transparente para los aficionados.

Acá las nuevas normal de fútbol