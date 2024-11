Estalló Aracely Arambula contra Luis Miguel por no ver a sus hijos ante fotos y otros del artista. Foto IG Aracery Arambula.

Resumen: La actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula no se quedó callada ante fotos que circulan de Luis Miguel con su novia Paloma Cuevas y sus hijas. Contundente y sin perder la compostura, Aracely defiende a sus hijos Miguel y Daniel, quienes se sintieron afectados al ver las imágenes el año anterior que reviven en medios por las recientes fotos de él con su novia celebrando su cumpleaños y su hija en el avión privado. A pesar de la evidente molestia, Arámbula evitó el año pasado la confrontación directa con Luis Miguel y se enfoca en proteger a sus hijos, recordándoles que las hijas de Paloma Cuevas no tienen la culpa de la situación. En medio de la polémica, Aracely también aprovecha para recordar que Erique Ponce, exesposo de Paloma son padrinos de bautizo de su hijo Miguel. Una situación que sin duda añade complejidad al drama familiar.

Reviven la estallada de Aracely Arámbula contra Luis Miguel por fotos de redes sociales con su novia ex comadre de ella e hija del cantante.

Las declaraciones de la cantante, actriz ex esposa y madre de los hijos de Luis Miguel, Aracely Arámbula quien no se quedó callada con las fotos que circularon del cantante con su novia e hija el año pasado, volvieron a cobrar vigencia. La razón por las fotos del cumpleaños la semana pasada y que el año anterior sus hijos vieron una fotografía donde el Sol de México departiendo con las hijas de Paloma Cuevas, recogiéndolas en el colegio. Por lo que, Miguel su hijo de 16 años y Daniel de 14, le preguntaron: «Mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora?«. Un dolor de madre que seguramente debió sentir pero su respuesta fue con altura. » Son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada..«.

Paloma y su ex ahora novia compadres

La sorpresa y «estallada de Aracely Arámbula» ha dejado a muchos medios y seguidores de nuevo con la boca abierta. Ya que recordaron que, Enrique Ponce y Paloma Cuevas, actual novia de Luis Miguel, fueron los padrinos de bautizo precisamente de su hijo Miguel (16 años). Por lo que «la traición» se respira. «Ellos no se enojaron, simplemente dijeron: ‘Wow, ¿por qué sí va para allá, y no viene a mi escuela?«, a lo que ella como madre replicó: ‘Mi amor, porque le gusta estar en España’. México es un país que lo quiere mucho, pues él también debería querer mucho a México, me imagino que sí, pero de verdad demostrarlo más, sobre todo empezando por sus hijos«.

Finalmente Arámbula mostrando su altura expresó que, «los hijos de mi compadre Enrique Ponce, no tienen la culpa, pero que (Luis Miguel) atienda a los suyos» eso si es para ella una falta de compromiso como padre. Ahora que se le ve unido a Michelle Salas desde que la acompañó al altar y se les vio juntos en un avión.

Es de amplio conocimiento que a Aracely Arámbula «no lee interesa verle la cara a Luis Miguel y todo porque no se ha portado nada bien con sus hijos». Seguramente las fotos recientes la deben tener más dolida porque parece que no recuerda que tiene dos hijos más. Ella recientemente lo llamó el «Rey Cucaracho«. Sus fans, la invitan a hable con Bizarrap, y al estilo de Shakira escriba una canción que describa lo que siente.