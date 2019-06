Revista Semana confirma que Daniel Coronell volverá a sus páginas el próximo domingo

Después de toda la polémica por la salida de Daniel Coronell como columnista de Revista Semana, la casa editorial anunció que el periodista vuelve a hacer parte de sus columnas de opinión.

Así lo anunció la revista Semana en su cuenta oficial de Twitter, en la que publicó un enlace que lleva a conocer la explicación del porqué aceptan de nuevo las letras de Coronel y a qué acuerdo llegaron las partes para que esto se hiciera realidad.

En el texto se lee que la presidenta del Grupo Semana, María López, el director de Revista Semana, Alejandro Santos, y Daniel “acordaron el regreso de la columna, que continuará con total independencia, en las páginas de la revista. Los accionistas reiteraron su respeto por la autonomía editorial del director”, todo en una reunión que se llevó a cabo en Miami.

Esto se da después de una salida traumática de Coronel de la que sería la revista sobre política más importante del país, todo por una columna en la que el periodista recriminaba a la misma publicación por no publicar una investigación sobre los supuestos “nuevos falsos positivos” que se estarían presentando y que sí publicó el diario estadounidense The New York Times.

La revista anuncia que el periodista junto con el director Alejandro Santos y la presidenta del grupo editorial, María López, acordaron el regreso de su habitual espacio de los domingos.https://t.co/P2XtUFIyFz pic.twitter.com/XMMUMUvKdu — Revista Semana (@RevistaSemana) 11 de junio de 2019