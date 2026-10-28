Resumen: Un tribunal de tres jueces rechazó la apelación de Danny Masterson y mantuvo su condena de 30 años por violar a dos mujeres. El panel descartó el supuesto sesgo de la jueza frente a la Cienciología. Sus abogados anunciaron que acudirán a la Corte Suprema de California y presentarán una petición de habeas corpus.

Revés para Danny Masterson: rechazan su apelación y sigue en pie la condena por violación

Danny Masterson perdió el recurso de apelación con el que buscaba revertir su condena por violación. Un tribunal de tres jueces rechazó los argumentos de la defensa y mantuvo el veredicto de culpabilidad y la sentencia de 30 años de prisión impuesta al actor de la serie «That ’70s Show» en 2023.

La decisión representa un nuevo revés judicial para el intérprete, aunque sus abogados anunciaron que no darán por terminada su estrategia. El equipo legal prevé acudir a la Corte Suprema de California y presentar, por separado, una petición de habeas corpus. Esos anuncios corresponden a los siguientes pasos que pretende emprender la defensa, no a una revocatoria del fallo.

Los argumentos que no prosperaron en la apelación

El pronunciamiento tiene 89 páginas y aborda los cuestionamientos planteados por los representantes de Danny Masterson. Uno de los puntos centrales fue la actuación de la jueza Charlaine Olmedo durante el juicio y el tratamiento que recibió la Cienciología en el proceso.

Los abogados sostuvieron que una serie de comentarios y decisiones de la jueza sobre esa religión habían afectado los derechos del actor protegidos por la Primera Enmienda. Según su postura, el tribunal se había involucrado de manera indebida en la interpretación de la doctrina de la iglesia.

Sin embargo, el panel de apelaciones no acogió esa lectura. Al examinar las declaraciones de Olmedo, concluyó que no evidenciaban hostilidad hacia la Cienciología ni una pérdida de neutralidad frente a ella. Por esa razón, el planteamiento de la defensa no logró modificar el resultado del proceso.

Entre las actuaciones discutidas estuvo la autorización para que una exintegrante de la Cienciología declarara como perita sobre sus creencias y prácticas. Ese testimonio formó parte del debate que los abogados llevaron ante la instancia de apelación.

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El papel de la Cienciología en el caso

La fiscalía explicó durante el proceso que las víctimas habían pertenecido a la iglesia y después se habían apartado de ella. De acuerdo con su argumentación, el temor a sufrir represalias influyó en que tardaran en denunciar las agresiones o en identificarlas como violaciones.

Ese argumento estuvo relacionado con una norma de la organización que, según expuso la fiscalía, prohíbe acudir a la policía. La defensa objetó la forma en que se abordaron estas cuestiones religiosas y las convirtió en parte de su recurso. El fallo de apelación, sin embargo, descartó que las actuaciones cuestionadas demostraran el sesgo que alegaban los abogados.

La discusión sobre la religión fue, por tanto, uno de los ejes de la revisión judicial. No cambió el hecho de que la condena se refiere a agresiones sexuales contra dos mujeres, ni produjo una decisión favorable al actor en esta instancia.

Dos condenas y un tercer cargo sin veredicto

Danny Masterson fue declarado culpable de violar a dos mujeres en su vivienda de Hollywood Hills en 2003. La condena dictada en 2023 estableció una pena de 30 años de prisión, que permanece vigente después del rechazo de la apelación.

Es importante diferenciar esos dos casos de una tercera acusación que también fue examinada en el juicio. Esta última estaba relacionada con una antigua novia del intérprete, quien denunció una violación ocurrida en 2001. Sobre ese cargo, el jurado no consiguió llegar a un veredicto; por ello, no debe presentarse como una tercera condena.

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Con el nuevo pronunciamiento, la sentencia contra el actor conocido por «That ’70s Show» sigue en pie. La atención queda ahora en las acciones anunciadas por sus representantes: la intención de recurrir ante la Corte Suprema de California y la presentación de una petición independiente de habeas corpus. Por ahora, ninguna de esas iniciativas anunciadas altera lo resuelto por el tribunal de apelaciones.