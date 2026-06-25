Resumen: La Fiscalía General de la Nación ya ha llamado a juicio al señalado 'Zar del Contrabando' para que enfrente a la justicia colombiana. El ente acusador tiene documentado el poderoso andamiaje de corrupción que presuntamente lideraba en los principales puertos del país. También deberá responder por una "platica" que habría puesto para la campaña de Petro

Revés judicial para el «Zar del Contrabando»: juez niega la libertad a alias «Papá Pitufo» de cara a su extradición

La justicia colombiana le cerró la puerta a la posibilidad de que Diego Marín Buitrago, conocido en el mundo criminal como ‘Papá Pitufo’, aterrice en el país en libertad. Este jueves 25 de junio, se determinó que la medida de aseguramiento privativa de la libertad que pesa en su contra seguirá plenamente vigente.

La jugada fallida de la defensa

El Juzgado 52 de Control de Garantías de Bogotá fue el encargado de rechazar tajantemente la solicitud presentada por Miguel Antonio Carvajal, abogado defensor de Marín Buitrago.

La estrategia de la defensa consistía en levantar la medida de aseguramiento impuesta en el año 2025. De haber prosperado esta solicitud, el presunto contrabandista habría quedado en libertad automática al pisar suelo colombiano, ya que no existiría una orden de captura activa en su contra.

Situación actual: En este momento, alias ‘Papá Pitufo’ se encuentra detenido en Portugal, a la espera de que se resuelva definitivamente su proceso de extradición hacia Colombia.

Sobornos millonarios y llamado a juicio

La Fiscalía General de la Nación ya ha llamado a juicio al señalado ‘Zar del Contrabando’ para que enfrente a la justicia colombiana. El ente acusador tiene documentado el poderoso andamiaje de corrupción que presuntamente lideraba en los principales puertos del país (Buenaventura y Cartagena).

Los detalles de la acusación:

Cargos imputados: Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

Cifras de la corrupción: La investigación señala que Marín Buitrago habría entregado cerca de 1.019 millones de pesos para comprar complicidades institucionales.

Red de sobornos: El dinero ilícito fue destinado, presuntamente, a sobornar a oficiales y suboficiales de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), así como a funcionarios y agentes de la DIAN, con el fin de que permitieran el paso libre de millonarios cargamentos de contrabando.

Aportes a la campaña de PetroLa Fiscalía además investiga el presunto ingreso de $500 millones de pesos, que habrían sido aportados por Diego Marín a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.