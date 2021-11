Revelan mensajes comprometedores de la Liendra hacia otra mujer que no es Dani Duke

Una usuaria de las redes sociales, identificada como Yessica Muñoz, publicó un video en TikTok donde habla sobre unos supuestos mensajes que le han enviado desde la cuenta del influencer La Liendra.

Inicialmente la protagonista de la historia puso en duda de que se tratara La Liendra, pero se percató que la cuenta desde donde le escribían estaba verificada.

La joven evidenció en un video de TikTok la aparente conversación que tuvo con el creador de contenido.

«El día de hoy me habló La Liendra desde su cuenta oficial. Les voy a mostrar la conversación. Yo no sé si sea algún tipo de broma o no, pero sí es la cuenta oficial porque ya verifiqué, así que juzguen por ustedes mismos», expresó la joven.

En el supuesto mensaje La Liendra coquetea con la joven y la invita a salir, pero con discreción.

«Te contacté porque me pareces una chica muy atractiva, ayer vi tu perfil… lo sé, es un poco difícil de creer (…) necesito decirte algo, pero prométeme que no va a salir de acá (…) ¿te parece su nos vemos con mucha discreción, obviamente ya entenderás», fueron mensajes que le dejó el novio de Dani Duke.

Ante la incredulidad, la joven decidió publicar la conversación para que otras mujeres no caigan en conversaciones que se pueden presentar para malos ratos.

La Liendra no se ha pronunciado al respecto.

