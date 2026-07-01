Revelan la verdadera causa de muerte de Daveigh Chase, actriz de ‘El Aro’ y voz de Lilo

Resumen: Los años posteriores a su retiro voluntario de la actuación estuvieron marcados por una espiral de alta vulnerabilidad. Medios especializados como People han documentado que la última década de la actriz fue en extremo difícil

Minuto30.com .- El mundo del cine, el terror y la animación sigue de luto tras la prematura partida de Daveigh Chase. La talentosa actriz, que marcó a toda una generación al interpretar a la terrorífica Samara Morgan en «El Aro» y darle voz a la entrañable Lilo en «Lilo & Stitch», falleció el pasado 16 de junio a los 35 años. Semanas después de su deceso, el informe forense oficial ha desmentido las primeras versiones, revelando una dura realidad marcada por la enfermedad y la adicción.

El fallecimiento de Chase no solo representa la pérdida de un talento indiscutible de la década de los 2000, sino que también pone nuevamente sobre la mesa la compleja y oscura transición que enfrentan algunas estrellas infantiles en Hollywood. La noticia inicial de su muerte generó conmoción a nivel global, pero es ahora, con la publicación oficial del informe del médico forense del condado de Los Ángeles, que se conoce el verdadero calvario que atravesó la actriz durante sus últimos años de vida.

El dictamen forense: SIDA y consumo crónico

En un principio, la información que circuló en los medios de comunicación (difundida por su círculo cercano) apuntaba a que Daveigh Chase había perdido la vida a causa de complicaciones derivadas de una meningitis y múltiples infecciones graves en la sangre. Sin embargo, la investigación forense ha esclarecido médicamente los hechos.

El documento legal enumera como causa principal de su muerte el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Adicionalmente, el examinador médico destacó «otras condiciones significativas» que contribuyeron drásticamente al deterioro de su sistema inmunológico y su salud general, subrayando específicamente el uso crónico de múltiples sustancias.

Para comprender la gravedad de este último factor, es pertinente remitirse a la literatura médica. De acuerdo con la Clínica de Cleveland, el consumo crónico de múltiples sustancias (policonsumo) se define como «el uso de más de una sustancia bajo patrones persistentes que afectan severamente la salud física, mental y la calidad de vida del individuo».

A pesar de este cuadro clínico devastador, el informe médico aclara que Chase falleció al interior de un centro hospitalario angelino y que, desde el punto de vista médico-legal, su forma de muerte fue clasificada como natural, descartando un evento traumático o una sobredosis accidental directa en el momento exacto de su deceso.

Versiones cruzadas y la polémica por el sepelio

Los días inmediatamente posteriores a su fallecimiento estuvieron envueltos en controversia debido a las declaraciones de su última pareja sentimental, Roy Hernández. Fue él quien inicialmente contactó a la prensa para asegurar que la estrella había muerto tras luchar contra una meningitis fulminante y complicaciones sépticas.

La situación se tornó aún más tensa cuando Hernández inició una campaña de recolección de fondos pidiendo ayuda económica a los fanáticos para poder costear los gastos del sepelio de la actriz, argumentando una supuesta precariedad extrema para darle una despedida digna.

Sin embargo, esta iniciativa fue rápidamente desmentida por la familia biológica de la joven. Los familiares intervinieron públicamente para aclarar que no existía la necesidad de pedir donaciones a terceros, desautorizando categóricamente la campaña de Hernández y evidenciando una profunda fractura entre el entorno familiar y la pareja de la fallecida actriz.

De la alfombra roja a las duras calles de Skid Row

La trayectoria de Daveigh Chase es el amargo reflejo de un patrón recurrente en la industria del entretenimiento. Después de disfrutar de una prolífica carrera actoral durante su niñez y adolescencia, la joven comenzó a alejarse progresivamente de los reflectores. Según los registros fotográficos, la última vez que caminó por una alfombra roja de Hollywood fue en el año 2013.

Los años posteriores a su retiro voluntario de la actuación estuvieron marcados por una espiral de alta vulnerabilidad. Medios especializados como People han documentado que la última década de la actriz fue en extremo difícil. Chase luchó de manera crónica contra una grave adicción a las drogas, un problema que terminó quebrando sus finanzas y su estabilidad emocional.

Esta severa crisis la llevó a enfrentar la falta de vivienda. Se confirmó que la actriz vivió largos períodos en las calles, llegando a residir en Skid Row, un infame barrio del centro de Los Ángeles conocido por albergar a la mayor población de personas sin hogar de Estados Unidos y ser una «zona cero» para el tráfico de narcóticos. El drástico contraste entre su estrellato en Disney y sus noches durmiendo a la intemperie es un recordatorio sombrío de los estragos que causa la adicción.