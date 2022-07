Revelan la causa de muerte de Ivana Trump

in

Ivana Trump, la primera esposa del expresidente de EE.UU. Donald Trump, murió el pasado 14 de julio en su vivienda en Nueva York, Estados Unidos.

La exmodelo y empresaria checoslovaca murió, a los 73 años, tras caer accidentalmente por las escaleras de su casa, según informaron las autoridades.

Fuentes policiales le revelaron a The New York Post, que un ayudante y una empleada de la limpieza de Ivana intentaron entrar esa mañana en la casa pero no obtuvieron respuesta. Al parecer, uno de los trabajadores halló su cuerpo al pie de unas escaleras, junto a una taza de café volcada.

La oficina forense local informó que Ivana Trump presentó «lesiones por un impacto contundente» en el torso provocadas por un «accidente».