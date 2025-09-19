¡Impactante revelación! La lucha oculta del ‘Tigre’ Falcao García en Bogotá

Radamel Falcao García, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia, ha revelado una faceta personal y compleja de su vida en la capital colombiana.

En una emotiva entrevista con su excompañero en el Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, Mario Suárez, el delantero hizo confesiones impactantes.

Su paso por Millonarios, el equipo de sus amores, no fue color de rosa. La intensidad de la fama en Bogotá lo llevó a experimentar fuertes episodios de ansiedad y abrumamiento.

«Yo cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios, no de pánico, pero si de ansiedad», señaló.

Falcao describió las noches en la capital como una verdadera lucha. Los síntomas eran tan intensos que lo dejaban completamente agotado y sin dormir.

«No puedes respirar, sientes que no estás respirando bien y me ahogaba, y terminaba pasando la noche entera sin dormir», reveló.

La impotencia ante lo desconocido incrementaba su malestar: «Lo que me mataba que no sabía qué me sucedía y no sabía como gestionarlo, entonces entraba en más ansiedad».

El delantero rememoró la desesperación que sentía al despertar: «Despertaba y le decía a Lorelei (esposa de Falcao) por favor ayúdame ‘siento que me ahogo’».

Las crisis fueron tan fuerte que, según reveló incluso tenía que abandonar su cama. «Me tenía que salir al pasillo de la habitación porque me sentía ahogado».

Su lucha fue tal que incluso tuvo que comunicársela a su cuerpo técnico: «Hubo un día que le dije al entrenador, ‘no dormí nada, pasé la noche despierto; déjame descansar’. Y la gente no ve esas cosas”, sentenció.

Más allá de la ansiedad, el astro colombiano también abordó el desafío logístico de vivir con su nivel de fama en una urbe como Bogotá.

Aunque elogió a la ciudad, la describió como «compleja» en términos de movilidad y vida cotidiana para una figura pública.

«Bogotá es una ciudad compleja, es maravillosa, tiene muchas riqueza gastronómica, cultural. Es muy difícil la movilidad», explicó Falcao.

La imposibilidad de realizar actividades sencillas con su familia era una constante frustración.

«Para nosotros como familia, poder hacer vida normal se termina haciendo complejo, porque pues yo no puedo ir a un centro comercial, porque si no todo el mundo ahí, o si vas a un restaurante tienes que ir por por otra puerta, o ir al cine por otra puerta», concluyó el ‘Tigre’.

Falcao jugó dos semestres con Millonarios y tras el fracaso de no alcanzar una título, dejó al cuadro embajador.

