    Primera reunión bilateral entre Gustavo Petro y Donald Trump en Washington

    Cumbre de alto voltaje en Washington: el presidente Gustavo Petro ya se encuentra reunido con Donald Trump en la Casa Blanca.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de X @Presidencia.
    Resumen: Gustavo Petro se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca sin honores militares. El encuentro se dio bajo la sombra de la Lista Clinton y la extradición de 'Pipe Tuluá'.

    En un ambiente marcado por la distancia diplomática y la ausencia de los honores militares que suelen acompañar a los jefes de Estado, se llevó a cabo este martes 3 de febrero en el primer encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

    El presidente Petro ingresó al complejo presidencial a las 10:55 de la mañana por una puerta lateral contigua al Edificio Eisenhower, evitando el emblemático Pórtico Norte, y sin la presencia de una guardia de honor que lo recibiera.

    Pese a que el acceso a la prensa fue restringido, se conoció que el eje central de la reunión es la política antidrogas. Mientras Trump cuestiona el aumento en la producción de cocaína, Petro defiende su modelo de sustitución de cultivos.

    Horas antes de sentarse en la mesa, el Gobierno colombiano envió un mensaje contundente de cooperación con la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’ hacia Texas.

    Este encuentro ocurre en el ocaso del mandato de Petro, a pocos meses de las elecciones presidenciales de mayo. El hecho de que el presidente colombiano necesitara una visa especial para ingresar a EE.UU. debido a las sanciones vigentes, añade una capa de complejidad a una reunión que Trump calificó previamente como una oportunidad para ver un “cambio de actitud”.

