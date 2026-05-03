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Resumen: Se recomienda a los ciudadanos que necesiten movilizarse por el Valle de Aburrá salir con tiempo de anticipación para evitar contratiempos

Retrasos en la Línea A del Metro de Medellín suman ya dos horas: paciencia que hay mucha gente

Minuto30.com .– Si te movilizas en el transporte masivo durante esta tarde de domingo, ten en cuenta esta información para planear tu viaje. El Metro de Medellín ha emitido un reporte oficial alertando sobre alteraciones en sus tiempos habituales de operación.

Detalles del estado del servicio

De acuerdo con la información entregada por la empresa de transporte sobre las 3:05 p. m., la situación actual en el sistema es la siguiente:

Línea afectada: Línea A.

Punto de la incidencia: Estación Universidad.

El motivo: Se registró una novedad técnica en uno de los trenes al interior de la estación.

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Impacto en el viaje: Debido a este inconveniente, los usuarios experimentarán algunos minutos de retraso en las frecuencias de los trenes a lo largo de toda la línea.

Recomendaciones a los viajeros

La empresa agradeció la comprensión y paciencia de los usuarios mientras el personal técnico trabaja para solucionar el inconveniente y normalizar los tiempos de despacho.

Se recomienda a los ciudadanos que necesiten movilizarse por el Valle de Aburrá salir con tiempo de anticipación para evitar contratiempos, conservar la calma en las plataformas y estar atentos a las pantallas y altavoces del sistema para nuevas actualizaciones.