Resumen: Fico Gutiérrez criticó al Gobierno Petro por 'sabotear' el Túnel del Toyo aplazando instalación de equipos hasta 2027. "Ni rajan ni prestan la hacha. Odian a Antioquia", dijo el alcalde sobre el retraso en la obra más importante del país.

‘Ni rajan ni prestan el hacha’: Fico Gutiérrez ante el retraso del Gobierno en la entrega de equipos para el Túnel del Toyo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió con dureza contra el presidente Petro y su gobierno por el retraso en la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, acusándolo de “poner el palo en la rueda” y sabotear la obra más importante de infraestructura vial de Colombia y América Latina.

El Túnel del Toyo, que contempla 37,7 kilómetros divididos en dos tramos principales, enfrenta una controversia entre el Gobierno Nacional y las autoridades de Antioquia por el aplazamiento en la instalación de sistemas críticos para su operación, como seguridad, ventilación e iluminación.

Los equipos, adquiridos por el Instituto Nacional de Vías (Invías), permanecen almacenados en Bogotá y Medellín sin que se haya iniciado su instalación.

El mandatario local explicó que la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín cumplieron con el primer tramo de 18,2 kilómetros, que incluye 9,1 kilómetros del túnel. Sin embargo, el segundo tramo, que inicialmente era responsabilidad del Gobierno Nacional, fue dejado con apenas 54% de avance.

El alcalde denunció que pese a que la administración regional y local asumieron los costos adicionales para terminar lo que le correspondía a la Nación, el Gobierno de Petro decidió aplazar las vigencias futuras para los equipos electromecánicos hasta 2027, retrasando así la apertura de la vía que estaba prevista para finales de 2026 o para enero del 2027.

Fico Gutiérrez aseguró que los equipos ya están adquiridos y disponibles, pero que el presidente simplemente decidió obstaculizar el proceso “por su odio a Antioquia, por su odio a Medellín (…) sabiendo que esta no es una vía solo regional, esta es una vía nacional”.

El alcalde destacó la importancia del Túnel del Toyo para la competitividad del país, ya que Puerto Antioquia está operando y con la vía al mar completa se podría llegar en apenas cuatro horas desde Medellín hasta Urabá, conectando directamente con el litoral Caribe y mejorando significativamente la logística de carga.

“Es una irresponsabilidad. Es otra cachetada, otra bofetada a Antioquia”, enfatizó el mandatario, quien también aprovechó para denunciar otros recortes del Gobierno Nacional a la región, como los recursos del Metro de la 80 y los programas de primera infancia como Buen Comienzo.

“Pese a Petro, vamos bien. Y vamos a seguir adelante. Quedan pocos meses de ese gobierno tan desastros (…) Y solo espero que llegue un presidente que quiera las regiones, que quiera a Antioquia”, concluyó Fico Gutiérrez.

El alcalde anunció que junto con el gobernador Andrés Julián Rendón están trabajando en soluciones.

Según el Invías, la instalación de los equipos electromecánicos solo puede iniciar una vez concluidas y entregadas formalmente todas las obras civiles.

El contrato, valorado en cerca de $500.000 millones, está a cargo del Consorcio Calma. El cierre de la fase principal de obras civiles está previsto hacia finales de 2026.

