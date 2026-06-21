Resumen y Tablas de Posiciones de los Grupos E y F: Así avanza el Mundial 2026

Resumen: La selección de Alemania avanza con el pie derecho y se ubica como líder solitario de su grupo tras vencer a los africanos. Por su parte, sudamericanos y caribeños dividieron honores en un partido cerrado.
Minuto30.com .- La jornada del 20 de junio en el Mundial 2026 dejó grandes emociones, contrastes y lluvias de goles. Mientras el Grupo F se robó el espectáculo con las aplastantes victorias de Países Bajos y Japón, el Grupo E presentó duelos mucho más cerrados, con Alemania imponiendo su jerarquía y un empate sin goles entre Ecuador y Curazao.
A continuación, repasamos los resultados del día y cómo quedan las clasificaciones oficiales tras finalizar la segunda fecha para ambas zonas.
Resultados del 20 de junio
Grupo E:
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Alemania 2 – 1 Costa de Marfil
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Ecuador 0 – 0 Curazao
Grupo F:
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Países Bajos 5 – 1 Suecia
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Túnez 0 – 4 Japón
Tabla de Posiciones: Grupo E
La selección de Alemania avanza con el pie derecho y se ubica como líder solitario de su grupo tras vencer a los africanos y se suma a la lista de los clasificados. Por su parte, sudamericanos y caribeños dividieron honores en un partido cerrado.
Países Bajos se queda con el primer lugar por tener una mayor cantidad de goles a favor (7) frente al combinado de Japón (7), ambos comparten una abultada diferencia de gol.
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