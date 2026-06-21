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    Resumen y Tablas de Posiciones de los Grupos E y F: Así avanza el Mundial 2026

    La selección de Alemania avanza con el pie derecho y se ubica como líder solitario de su grupo tras vencer a los africanos

    Publicado por: SoloDuque

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    Resumen y Tablas de Posiciones de los Grupos E y F: Así avanza el Mundial 2026

    Resumen: La selección de Alemania avanza con el pie derecho y se ubica como líder solitario de su grupo tras vencer a los africanos. Por su parte, sudamericanos y caribeños dividieron honores en un partido cerrado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La jornada del 20 de junio en el Mundial 2026 dejó grandes emociones, contrastes y lluvias de goles. Mientras el Grupo F se robó el espectáculo con las aplastantes victorias de Países Bajos y Japón, el Grupo E presentó duelos mucho más cerrados, con Alemania imponiendo su jerarquía y un empate sin goles entre Ecuador y Curazao.

    A continuación, repasamos los resultados del día y cómo quedan las clasificaciones oficiales tras finalizar la segunda fecha para ambas zonas.

    Resultados del 20 de junio

    Grupo E:

    • Alemania 2 – 1 Costa de Marfil

    • Ecuador 0 – 0 Curazao

    Grupo F:

    • Países Bajos 5 – 1 Suecia

    • Túnez 0 – 4 Japón

     Tabla de Posiciones: Grupo E

    La selección de Alemania avanza con el pie derecho y se ubica como líder solitario de su grupo tras vencer a los africanos y se suma a la lista de los clasificados. Por su parte, sudamericanos y caribeños dividieron honores en un partido cerrado.

    Pos. Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
    1. Alemania 6 2 2 0 0 9 2 +7
    2. Costa de Marfil 3 2 1 0 1 2 2 0
    3. Ecuador 1 2 0 1 1 0 1 -1
    4. Curazao 1 2 0 1 1 1 7 -6

     Tabla de Posiciones: Grupo F

    Países Bajos se queda con el primer lugar por tener una mayor cantidad de goles a favor (7) frente al combinado de Japón (7), ambos comparten una abultada diferencia de gol.

    Pos. Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
    1. Países Bajos 4 2 1 1 0 7 3 +4
    2. Japón 4 2 1 1 0 6 2 +4
    3. Suecia 3 2 1 0 1 6 6  0
    4. Túnez 0 2 0 0 2 1 9 -8
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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