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    Resumen de la jornada mundialista: 12 de junio

    La fase de grupos de la Copa del Mundo continuó con los esperados partidos inaugurales en las sedes de Canadá y Estados Unidos

    Publicado por: SoloDuque

    asi va el mundial con m30
    Resumen de la jornada mundialista: 12 de junio

    Resumen: La fase de grupos de la Copa del Mundo continuó con los esperados partidos inaugurales en las sedes de Canadá y Estados Unidos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com – La fase de grupos de la Copa del Mundo continuó con los esperados partidos inaugurales en las sedes de Canadá y Estados Unidos, dejando como saldo un empate deslucido y una contundente exhibición de fútbol por parte del equipo norteamericano.

    Canadá debuta con un empate en casa

    Resultado: Canadá 1 – 1 Bosnia y Herzegovina.

    El partido, que sirvió como el telón de fondo para la inauguración del torneo mundialista en territorio canadiense, fue descrito como un encuentro «soso» y sin mayores emociones, obligando a los locales a conformarse con repartir puntos en su debut del Grupo B.

    Estados Unidos golea y domina en su estreno

    Por su parte, Estados Unidos aplastó a la selección de Paraguay, asegurando una victoria contundente en el partido de fondo y marcando la apertura oficial del certamen en la tercera sede anfitriona.

    El equipo local, bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino, impuso sus condiciones y dominó de principio a fin a la «Albirroja», comandada por el entrenador Gustavo Alfaro.

    Con este triunfo, los estadounidenses sumaron sus primeros tres puntos y se posicionan con fuerza en su grupo. Además, el encuentro pasó a la historia por el debut y aplicación de una nueva regla arbitral en la competición.

    Estados Unidos lidera la tabla del Grupo D con tres puntos y una Diferencia de Gol de +3.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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