Resultados de la Lotería de Cundinamarca: 27 de julio

Resumen: La Lotería de Cundinamarca entrega cada lunes un multimillonario premio mayor de 10.000 millones de pesos a sus clientes.
Minuto30.com .- La Lotería de Cundinamarca entrega cada lunes un multimillonario premio mayor de 10.000 millones de pesos a sus clientes.
El número ganador del sorteo 4813 de la Lotería de Cundinamarca, jugado el 27 de julio de 2026 es… 6783 de la serie 290. .
1 seco de 200 millones; 1 seco de 300 millones y 1 seco de 100 millones; 3 secos de 50 millones; 20 de 20 millones; 35 secos de 10 millones son algunos de los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones
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