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    Resultados de la Lotería de Boyacá: 18 de julio

    La Lotería de Boyacá entrega cada sábado un multimillonario premio mayor de 15 mil millones de pesos a sus clientes.

    Publicado por: SoloDuque

    loteria de boyaca
    Resultados de la Lotería de Boyacá: 18 de julio

    Resumen: La Lotería de Boyacá entrega cada sábado un multimillonario premio mayor de 15 mil millones de pesos a sus clientes.

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    Minuto30.com .- La Lotería de Boyacá entrega cada sábado un multimillonario premio mayor de 15 mil millones de pesos a sus clientes.

    El número ganador del sorteo 4633 de la Lotería de Boyacá, jugado el 18 de julio es… 6405 de la serie 296.

    1 seco de 1000 millones; 1 secos de 400 millones; 1 secos de 300 millones; 1 seco de 100 millones; 4 secos de 50 millones; 15 de 20 millones; 36 secos de 10 millones, y el boyalotto, son los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones.

    boyaca julio17

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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