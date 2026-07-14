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Resumen: La Lotería de Cauca entrega cada sábado un multimillonario premio mayor de 8.000 millones de pesos a sus clientes.

Resultados de la Lotería del Cauca: 11 de julio

Minuto30.com .- La Lotería de Cauca entrega cada sábado un multimillonario premio mayor de 8.000 millones de pesos a sus clientes.

El número ganador del sorteo 2619 de la Lotería de Cauca, jugado el 11 de julio es… 0232 de la serie 006..

1 seco de 300 millones; 1 seco de 200 millones; 2 seco de 100 millones; 3 secos de 50 millones; 29 secos de 10 millones; son los otros premios que entrega el sorteo, además de las aproximaciones.

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