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    Resultados de la Lotería de Santander: 13 de marzo

    El número ganador del sorteo 5061 de la Lotería de Santander, jugado el 13 de marzo de 2026 es

    Publicado por: SoloDuque

    Lotería de Santander
    Resultados de la Lotería de Santander: 13 de marzo

    Resumen: El número ganador del sorteo 5061 de la Lotería de Santander, jugado el 13 de marzo de 2026 es

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    Minuto30.com .- La Lotería de Santander entrega cada viernes un multimillonario premio mayor de 6.500 millones de pesos a sus clientes.

    El número ganador del sorteo 5061 de la Lotería de Santander, jugado el 13 de marzo de 2026 es… 4374 de la serie 001.

    1 seco de 700 millones, 2 de 500 millones, 3 seco de 300 millones; 4 secos de 200 millones; 7 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones; 15 secos de 10 millones y 20 secos de 5 millones; son los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones.

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    Aquí más Resultados de la lotería de Santander

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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