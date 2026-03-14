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Resumen: El número ganador del sorteo 2942 de la Lotería del Risaralda, jugado el 13 de marzo de 2026 es

Resultados de la Lotería de Risaralda: 13 de marzo

Minuto30.com .- La Lotería del Risaralda entrega cada viernes un multimillonario premio mayor de 2.333 millones de pesos a sus clientes.

El número ganador del sorteo 2942 de la Lotería del Risaralda, jugado el 13 de marzo de 2026 es… 3478 de la serie 228.

1 premio especial 60 millones; secos especiales de 300, 200, 150 y 80 millones; 3 secos de 60 millones; 5 secos de 50 millones; 3 secos de 40 millones; 5 secos de 35 millones; 12 seco de 20 millones, son otros de los premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones.

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