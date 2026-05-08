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Resumen: La noche de este sábado 8 de mayo de 2026 la Lotería de Medellín te da la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador

Resultados de la Lotería de Medellín: 8 de mayo

Minuto30.com .- . La noche de este sábado 8 de mayo de 2026 la Lotería de Medellín volvió a rodar sus balotas, entregando la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, correspondiente al sorteo 4834.

Bajo la supervisión de la Beneficencia de Antioquia (BENEDAN), entidad que transfiere importantes recursos para la salud de los antioqueños, se conocieron los números ganadores. Aquí le presentamos el balance completo de la jornada:

El Premio Mayor

El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

1967 de la serie 11

Otros premios destacados

Además del premio gordo, la Lotería de Medellín entrega una millonaria bolsa de premios secos:

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; así como las aproximaciones.

🎉 ¡El número ganador del Sorteo 4834, del viernes 8 de mayo de 2026 ya está aquí! 🌟 Un billete que convierte el Día de la Madre en un recuerdo inolvidable. Si este es el tuyo… felicitaciones. 🎶Hoy los $16 MIL MILLONES más soñados del país tienen sabor a celebración. 🎉… pic.twitter.com/3M7qMxSLBc — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) May 9, 2026

Todos los resultados

Secos ganadores

Bono Viaje

¿Ganaste el BONO VIAJE A EUROPA por $50 millones?✈️ 👑Mamá siempre supo que eras el ganador de su vida, y hoy la Lotería de Medellín te lo confirma ¿Tienes los 3 números ganadores de izquierda a derecha? ¡Esta noche eres el ganador del bono viaje a Europa en el sorteo 4834, del… pic.twitter.com/4SnclPIZWX — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) May 9, 2026

¿Cómo cobrar su premio?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

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