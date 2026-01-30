Menú Últimas noticias
    Resultados de la Lotería de Medellín: 30 de enero

    Esta es la noticia que miles de apostadores en todo el país estaban esperando

    loteria de medellin
    Resultados de la Lotería de Medellín: 30 de enero

    Resumen: Esta es la noticia que miles de apostadores en todo el país estaban esperando

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- . La noche de este viernes 30 de enero de 2026 la Lotería de Medellín volvió a rodar sus balotas, entregando la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, correspondiente al sorteo 4820.

    Bajo la supervisión de la Beneficencia de Antioquia (BENEDAN), entidad que transfiere importantes recursos para la salud de los antioqueños, se conocieron los números ganadores. Aquí le presentamos el balance completo de la jornada:

    El Premio Mayor

    El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

    7506 de la serie 118

    Otros premios destacados

    Además del premio gordo, la Lotería de Medellín entrega una millonaria bolsa de premios secos:

    2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; así como las aproximaciones.

    Acá todos los resultados

    Secos ganadores

    Bono Casa

    ¿Cómo cobrar su premio?

    Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


