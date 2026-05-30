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Resumen: Si usted es uno de los afortunados ganadores, acá le contamos cómo reclamar el premio

Resultados de la Lotería de Medellín: 29 de mayo

Minuto30.com .- . La noche de este viernes 29 de mayo de 2026 la Lotería de Medellín volvió a rodar sus balotas, entregando la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, correspondiente al sorteo 4837.

Bajo la supervisión de la Beneficencia de Antioquia (BENEDAN), entidad que transfiere importantes recursos para la salud de los antioqueños, se conocieron los números ganadores. Aquí le presentamos el balance completo de la jornada:

El Premio Mayor

El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

3298 de la serie 255

Otros premios destacados

Además del premio gordo, la Lotería de Medellín entrega una millonaria bolsa de premios secos:

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; así como las aproximaciones.

Todos los resultados

Secos ganadores

¡La suerte salió a recorrer el país! ✨🎉 Los secos del sorteo 4837 de hoy 29 de mayo de 2026, ya tienen dueño y no saben la alegría que nos da seguir dejando nuestro gran plan de premios en manos del público. 💛🍀 Cayó un seco de 50 millones en el Departamento de SUCRE con el… pic.twitter.com/7kVuS9FbjU — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) May 30, 2026

Bono casa

¿Ganaste el BONO CASA por 🤑$200 millones? Hoy alguien abre la puerta de su casa nueva… Solo tienes que revisar tu billete, si tiene los tres números adicionales de dos cifras en orden de izquierda a derecha, ¡felicidades! eres el ganador del Bono Casa en el Sorteo 4837, del… pic.twitter.com/YT6wNaB7RL — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) May 30, 2026

¿Cómo cobrar su premio?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

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