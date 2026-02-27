Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: A través de la Lotería de Medellín, La Benefiencia de Antioquia entrega recursos para la salud de los antioqueños

Resultados de la Lotería de Medellín: 27 de febrero

Minuto30.com .- . La noche de este viernes 27 de febrero de 2026 la Lotería de Medellín volvió a rodar sus balotas, entregando la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, correspondiente al sorteo 4824.

Bajo la supervisión de la Beneficencia de Antioquia (BENEDAN), entidad que transfiere importantes recursos para la salud de los antioqueños, se conocieron los números ganadores. Aquí le presentamos el balance completo de la jornada:

El Premio Mayor

El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

8885 de la serie 150

Otros premios destacados

Además del premio gordo, la Lotería de Medellín entrega una millonaria bolsa de premios secos:

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; así como las aproximaciones.

Acá todos los resultados

Secos ganadores

Bono casa

¿Ganaste el BONO CASA por $200 MILLONES? ¡Revisa tu billete completo y recibe lo que es tuyo por derecho divino! Sorteo 4824, del viernes 27 de febrero de 2026.

¿Cómo cobrar su premio?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

