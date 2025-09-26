Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El sorteo es realizado por la Beneficencia de Antioquia

Resultados de la Lotería de Medellín: 26 de septiembre

Minuto30.com .- La Lotería de Medellín jugó la noche de este viernes 26 de septiembre, dándole la oportunidad para que el ganador se quede con un mayor de 16 mil millones de pesos.

El sorteo es realizado por la Beneficencia de Antioquia, empresa que genera recursos para la salud de Antioquia.

Y el número ganador del sorteo 4802 de la lotería de Medellín es… 0174 serie 70.

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones.

¡El número ganador del sorteo 4802 ya está aquí! ☝️ Si tienes este billete o fracción, ¡genial eres el nuevo millonario de Colombia, con los $16 MIL MILLONES de la Lotería de Medellín! ✨ ¡Felicitaciones al afortunado ganador! #LoteríaDeMedellín#LaQueMásPaga pic.twitter.com/C8ryvFy6Dg — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) September 27, 2025

Acá todos los resultados

Secos ganadores

¡Cayó en Medellín! ¡Felicitaciones al ganador de una fracción del seco de $700 MILLONES de pesos del sorteo 4802 del viernes, 26 de septiembre de 2025, con el número 2844 de la serie 081 ! Fue vendido por nuestro Distribuidor Loticolombia.#LoteríaDeMedellín pic.twitter.com/ihHLyY4Lye — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) September 27, 2025

Sigue al canal de WhatsApp de Loterías

Aquí más Resultados de la Lotería de Medellín