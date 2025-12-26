Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Y el número ganador del sorteo 4815 es...

Resultados de la Lotería de Medellín: 26 de diciembre

Minuto30.com .- La Lotería de Medellín jugó la noche de este viernes 26 de diciembre, dándole la oportunidad para que el ganador se quede con un mayor de 16 mil millones de pesos.

El sorteo es realizado por la Beneficencia de Antioquia, empresa que genera recursos para la salud de Antioquia.

Y el número ganador del sorteo 4815 de la lotería de Medellín es… 9690 serie 255.

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones.

¡El número ganador del sorteo 4815, del viernes 26 de diciembre de 2025 ya está aquí! ☝️ Si tienes este billete o fracción, ¡genial eres el nuevo millonario de Colombia, con los $16 MIL MILLONES de la Lotería de Medellín! ✨ ¡Felicitaciones al afortunado ganador! … pic.twitter.com/z3I2jJ7DcT — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) December 27, 2025

Acá todos los resultados

Secos ganadores

Bono Carro

¿Ganaste el Bono Carro por $200 MILLONES? Sorteo 4815, del viernes 26 de diciembre de 2025. ¡Revisa tu billete completo! Si tiene los tres números adicionales de dos cifras, en orden de izquierda a derecha, felicidades… ¡Eres ganador! #LoteríaDeMedellín… pic.twitter.com/byUodzY4Rw — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) December 27, 2025



Sigue al canal de WhatsApp de Loterías

Aquí más Resultados de la Lotería de Medellín